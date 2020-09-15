Житель Хойников выложил в Инстаграм оскорбление гаишника. На него завели уголовное дело

Фото носит иллюстративный характер. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дело было в июле 2020 года в Хойниках. Вечером 21-летний парень был в своей квартире с друзьями. Молодой человек увидел из окна сотрудника ГАИ и снял его на видео, сопровождая запись ругательствами (практически вся видеозапись «запикана» МВД). После этого он разместил ролик на своей странице в Инстаграме.

- Увидев пост, сотрудники РОВД обратились в управление собственной безопасности, - сообщает официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова. - Там видео изучили и назначили экспертизу, которая подтвердила, что сказанные владельцем аккаунта слова носят оскорбительный характер.

В итоге правоохранители возбудили уголовное дело за публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей. На видеозаписи допроса, опубликованной МВД, парень поясняет, что раньше не имел судимостей, а также приносит извинения за то, что «оскорбил и поддался интернетной провокации».