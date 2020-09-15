На территории Могилевского комбината силикатных изделий произошел взрыв. У одного из работников 80% ожогов тела

На территории Могилевского комбината силикатных изделий произошел взрыв. Фото: телеграм-канал СК

На территории Могилевского комбината силикатных изделий 15 сентября произошел взрыв в момент смешивания легковоспламеняющейся смеси. Об этом сообщили в телеграм-канале Следственного комитета Беларуси.

- В результате произошедшего взрыва пострадал один из работников предприятия. У него 80% ожогов тела. Он был оперативно доставлен в больницу, - сообщили в СК.

На месте случившегося работают сотрудники Следственного комитета. Они осматривают места и устанавливают детали взрыва.

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