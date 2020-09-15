В Минске МАЗ выезжал из двора и сбил 74-летнего мужчину, который переходил дорогу. Он погиб

В Минске МАЗ двигался задним ходом и сбил 74-летнего мужчину, который переходил дорогу. Фото: телеграм-канал СК

В Минске 15 сентября во дворе одного из домов, который находится на улице Кижеватова, МАЗ двигался задним ходом и сбил 74-летнего мужчину, который переходил дорогу. Об этом сообщили в телеграм-канале Следственного комитета Беларуси.

- За рулем МАЗа находился 60-летний водитель. Выезжая из двора, он сбил 74-летнего пенсионера. От полученных травм мужчина скончался на месте, - рассказали в СК.

Сотрудники Следственного комитета осмотрели место случившегося, а также допросили свидетелей. Возбуждено уголовное дело.

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