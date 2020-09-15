«Сотрудники смогут получить визы для стартапов». 12 белорусских компаний переедут в Латвию

Углубленные консультации по релокации в Латвию уже получили 116 белорусских компаний и частных лиц. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

12 белорусских компаний из сфер IT и коммуникаций решили переехать в Латвию, говорится на сайте Министерства экономики страны. Эти компании планируют перевести около 470 сотрудников, в основном представителей руководства и ключевых специалистов.

Министр экономики Латвии Янис Витенбергс говорит, что ведомство работает над решениями, которые позволят белорусским компаниям как можно скорее перенести свою деятельность в Латвию. В частности, в ускоренном порядке будут рассматривать заявки белорусских предпринимателей. Текущие вопросы включают выдачу временных видов на жительство «высококвалифицированным специалистам и членам их семей», оформление так называемых стартап-виз, открытие банковских счетов и другое.

- Поскольку политическая ситуация в Беларуси изменилась, LIAA (Латвийское агентство инвестиций и развития. - Ред.) мобилизовало ресурсы, обращаясь к белорусским компаниям с предложениями о переносе их операций в Латвию. На сегодняшний день углубленные консультации предоставлены 116 белорусским компаниям и частным лицам. В настоящее время в этих компаниях в Беларуси работает более 4000 человек. Из 116 потенциальных инвесторов 30 - ІТ-компании и 25 - производственные компании. Некоторые компании соответствуют критериям, определенным в Законе о помощи при стартапах, и их сотрудники смогут получить визы для стартапов, - говорится в сообщении на сайте Министерства экономики Латвии.

Кстати, политический кризис в Беларуси несет существенные риски и для долгосрочной динамики развития страны из-за возможной массовой релокации IT-компаний. Об этом говорится в обзоре Центра макроэкономических исследований Сбербанка России.