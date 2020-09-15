Басков заменил Шуневича на посту председателя Наблюдательного совета минского «Динамо»

Экс-гендиректор минского "Динамо" стал председателем Наблюдательного совета клуба. Фото: ХК "Динамо".

О том, что голосованием Дмитрия Баскова выбрали председателем Наблюдательного совета «Динамо» (Минск), сообщила 15 сентября пресс-служба клуба. За кандидатуру председателя Федерации хоккея Беларуси и бывшего генерального директора минского «Динамо» члены совета проголосовали единогласно.

На этом посту Дмитрий Басков заменит Игоря Шуневича, который пробыл на должности с мая 2014 года.

Напомним, также в совет клуба вошли Игорь Оберемко, председатель центрального совета БФСО «Динамо», Иван Головатый, гендиректор «Беларуськалия», Игорь Чергинец, заместитель гендиректора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности «Белавиа». В компетенции Наблюдательного совета хоккейного клуба вопросы контрактов с игроками и главным тренером, крупные сделки и решение других задач, контроль и консультации.

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