Коротко о главном: ВВП Беларуси снизился на 1,3%, а дефицит бюджета вырос до 1,6 млрд рублей

"С таким дефицитом вполне можно жить", - отмечает замминистра экономики. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

ВВП Беларуси за восемь месяцев 2020 года снизился на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает Белстат. К слову, это замедление по сравнению с январем - июлем, когда ВВП снизился на 1,6%.

А дефицит бюджета по итогам восьми месяцев вырос до 1,6 млрд рублей, рассказал замминистра финансов Андрей Белковец на онлайн-семинаре агентства Cbonds. Он отметил, что до конца года дефицит вырастет, по последним оценкам, до 3 млрд рублей. Стресс-тестирование показало, что максимальный его уровень - около 5 млрд рублей.

- Но пока идем на 3 млрд рублей. С таким дефицитом вполне можно жить. Расширять заимствования на покрытие дефицита не планируем, постепенно используем накопленные остатки, их около 6 млрд рублей, - заявил замминистра. К слову, по данным Минфина, госдолг Беларуси на 1 августа 2020 года составил 53,1 млрд рублей, или около 20,4 млрд в долларах. С начала года общий долг страны вырос на 18,6%.

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