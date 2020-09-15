В «Белэнерго» опровергли информацию об убыточности Белорусской АЭС

В "Белэнерго" удивились заявлениям об убыточности АЭС в Островце. Фото: Павел МАРТИНЧИК

То, что в ряде телеграм-каналов появилась информация об «убыточности либо банкротстве» Белорусской атомной станции, заметила пресс-служба Государственного производственного объединения электроэнергетики. «Белэнерго» в своем канале в Телеграм опроверг такие интернет-заявления.

- На БелАЭС еще не ввели в эксплуатацию первый энергоблок, не осуществляется производство и реализация электроэнергии потребителям. Поэтому информация об «убыточности» и «банкротстве» станции, которую продвигают отдельные телеграм-каналы, вызывает, мягко скажем, удивление, - подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, первый энергоблок Островецкой АЭС должны запустить в 2020 году.

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