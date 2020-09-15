«Начитавшись виртуального мусора, не смогли пропустить его через сито правды». МВД о неприятных листовках об ОМОНе

МВД напоминает, что клевета, оскорбления и угрозы в отношении сотрудников милиции наказываются по закону. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Пару из Гродно (женщине 34 года, мужчине 37 лет) милиция задержала во время расклеивания нелицеприятных листовок о сотруднице ОМОН в ее общежитии и на соседних домах. Вот как прокомментировала произошедшее официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова:

- Начитавшись виртуального мусора, жители Гродно так и не смогли пропустить его через сито правды, - считает Ольга Чемоданова, параллельно задаваясь вопросом «Бес попутал или муха укусила?». - Распечатав пачку листовок с фотографией сотрудницы и припиской: «Каратели среди нас! Позор!», агитаторша уговорила сожителя нести «истину» в массы.

Также Чемоданова сообщила, что гродненцы «задержаны и раскаиваются», их действиям будет дана правовая оценка.

- Информация была ложная, я искренне надеюсь на снисхождение. Простите, - сообщает задержанный на видеозаписи МВД.