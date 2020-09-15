В Беларуси на 17 - 18 сентября МЧС предупреждает о штормовом ветре

В МЧС предупреждают о штормовом ветре на ближайшие четверг-пятницу. Фотоиллюстрация: pixabay.com.

Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, какая ждет белорусов погода в середине сентября. И непродолжительное бабье лето, похоже, закончится уже 17 сентября. Пресс-служба МЧС объявила на этот день штормовое предупреждение.

Так по информации Белгидромета днем в четверг, 17 сентября, и в течение всей пятницы, 18 сентября, практически по всей Беларуси прогнозируется усиление ветра с порывами до 15 - 20 метров в секунду. Штормовая погода в эти установится также в Минске и во всей Минской области.

В МЧС рекомендовали не парковаться в эти дни вблизи с деревьями и неустойчивыми конструкциями, убрать с балконов и дворов лишние вещи - поберечь себя и родных.

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