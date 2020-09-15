В Беларуси с начала года снизился оптовый товарооборот и совсем рухнули объемы продаж в общепите - на 20,3%

С начала года в Беларуси падают объемы торговли в розницу и оптом. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Национальном статкомитете подсчитали итоги товарооборота в Беларуси с января по июль 2020-го года.

Так розничный товарооборот с начала года по август включительно в Беларуси достиг объема в 34,5 миллиарда белорусский рублей. В соотношении с прошлым годом это 102,7 процента в сопоставимых ценах.

При этом оптовый товарооборот за этот же период достиг только 92,2 процента от прошлогодних объемов или 61,9 миллиарда в белрублях.

- Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения в январе-августе составил 15 белорусских рублей против 14,1 рубля за тот же период 2019-го, - уточнили в Белстате.

Однако относительно розничного товарооборота и в организациях торговли в январе-августе произошло увеличение объемов - 104,3% или 31,6 миллиарда рублей.

Критичная картина наблюдается в общепите - отрасли наиболее пострадавшей от пандемии. С января по август 2020-го года товарооборот в организациях общественного питания сработал на 1,6 миллиарда белорусских рублей в сравнении с прошлым годом это всего 79,7 процента.

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