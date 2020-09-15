Фотофакт. Под Логойском фура столкнулась с МАЗом

Водителя МАЗа после ДТП зажало в кабине грузовика. Фото: МЧС.

О серьезном дорожно-транспортном происшествии с участием двух большегрузов рассказала пресс-служба МЧС.

Авария произошла в понедельник, 14 сентября, на трассе недалеко от деревни Добренево, что в Логойском районе. Около 10.00 часов на 45-ом автомагистрали километре М3, направлением Минск - Витебск, произошло столкновение двух грузовых авто.

- На трассе столкнулись фура MAN и грузовик МАЗ. В результате столкновения в салоне грузовика оказался зажатым водитель МАЗа. Мужчину из авто извлекали при помощи специнструмента, - пояснили в пресс-службе.

На трассе Минск - Витебск столкнулись фура и МАЗ. Фото: МЧС.

Водителю посчастливилось и серьезных травм он не получил. Его на месте осмотрели врачи и позволили отправиться домой на амбулаторное лечение.

По факту аварии проверку проводит ГАИ.

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