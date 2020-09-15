ЕС не признал легитимность Лукашенко. Вот что ответил на это белорусский МИД

Макей заявил, что белорусы сами могут разобраться в сложившейся поствыборной ситуации, а визит представителей ОБСЕ состоится, «когда это будет полезно». Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Ранее «Комсомолка» сообщала, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о том, что Евросоюз не признал Александра Лукашенко легитимным президентом, а также в очередной раз поднял тему санкций в отношении Беларуси.

Что считают по этому поводу белорусские власти, ответил «РИА Новости» глава белорусского МИДа.

В своей речи на заседании Европарламента Боррель оговорился и заявил, мол, что «Лукашенко не является легитимными президентом Украины». Вот как это прокомментировал министр белорусской дипломатии.

- Уже по этой оговорке, к сожалению, очевидна глубина владения белорусским досье со стороны Брюсселя. Возможно, есть в этом и наша недоработка... Все могут ошибаться, - пояснил Владимир Макей.

Далее министр заявил, что считает что со стороны ЕС наблюдается «полное нежелание разобраться в происходящем (Прим.: в Беларуси)». А в оценках главы европейской дипломатии он усмотрел категоричность и тенденциозность.

По мнению Макея, Боррель назвал Лукашенко президентом Украины из-за недостаточной глубина владения белорусским досье со стороны Брюсселя. Фото: Reuters | Scanpix.

- О чем заявляет Жозеп Боррель? Что обязательно до предстоящего заседания совета Евросоюза должны быть приняты санкции и это, по его словам, должно стать подтверждением авторитета ЕС. И это почти цитата! Но мы были уверены, что авторитет Евросоюза все же держится не на санкциях, - предположил Макей.

Далее он возмутился требованиям ЕС о повторных президентских выборах и напомнил о готовности Александра Лукашенко к реформированию политсистемы в стране через конституционные изменения.

- В Беларуси прошли выборы, пусть (по некоторым высоким канонам) и не идеально. Однако народ своим большинством, и это сегодня сложно поставить под сомнение, определил их победителя. Хотелось бы понять, на каком основании представители ЕС ставят себя вровень с белорусским народом и считают себя вправе единолично выносить вердикты о приемлемости для белорусов результатов выборов? - задал министр иностранных дел риторичный вопрос.

Резюмируя, глава дипломатии заметил, что белорусы и сами могут справиться со сложившейся ситуацией, но добавил, что в целом не исключает визита представителей ОБСЕ в страну тогда, «когда это действительно будет полезно».

- Белорусская сторона всегда готова к открытому и взаимоуважительному диалогу со всеми заинтересованными международными партнерами, включая Европейский союз. Должен признаться, что и по итогам моих предыдущих личных и телефонных контактов с господином Боррелем, у меня сложилось впечатление, что и в ЕС думают также, - заключил Макей.

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