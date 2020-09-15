В Беларуси начались клинические испытания российской вакцины от коронавируса

В Беларуси фактически стартовали клинические испытания вакцины от коронавируса производства Россия. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, что в Беларуси фактически стартовали испытания российской вакцины от COVID-19, сообщила БелТА со ссылкой на Дмитрия Пиневича, и.о. министра здравоохранения.

Пиневич прокомментировал, что процедура испытания начинается со знакомства с досье, выбора центров для клинических исследований и так далее. Так что по факту - процесс пошел.

- Но пока российскую вакцину от «ковида» на добровольцах в Беларуси не применяют, - уточнил Пиневич.

Также и.о. министра заметил, что главной целью Беларуси, как и российских коллег, стоит оценка вероятности возникновения побочных действий. Пока по данным литературы, они не были зафиксированы.

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