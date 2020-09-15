Лукашенко поручил белорусскому правительству выйти на связь с Украиной. Зачем?

Беларусь готова за свой счет провезти хасидов к украинским святыням и затем доставить в аэропорты, чтобы они улетели на родину. Фото: БелТА.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что на границе Беларуси с Украиной застряли сотни иностранцев-иудеев. Они отправились в поломничество, но столкнулись с закрытыми из-за коронавируса границами - украинская сторона их не пропускает.

В ситуации поручил разобраться Александр Лукашенко, написал Telegram-канал «Пул Первого» со ссылкой на пресс-секретаря белорусского президента. Для этого глава республики поручил правительству выйти на связь с украинской стороной и достичь договоренности о предоставлении для хасидов «зеленого коридора».

- При этом Беларусь готова обеспечить транспорт. Например, автобусы, на которых паломников доставят к пункту назначения - украинским святыням, а затем и обратно, в аэропорт для отправления на родину. Все эти функции наша страна готова взять на себя и, конечно, организовать процесс максимально безопасно, в том числе для того, чтобы на ситуацию с заболеваемостью COVID-19 это никак не повлияло, - уточнила Наталья Эйсмонт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Заняли все гостиницы, сняли квартиры». Почему в Гомеле появилось так много иностранцев-иудеев?

Хасиды из разных стран не могут попасть на еврейский Новый год в Украину на могилу пророка. Они ждут в Беларуси в надежде, что границы откроют (подробности).

В конце сентября в Минске ждут прибытия нового посла Израиля.

Назначение в Беларусь представитель израильской дипломатии получил в августе (подробности).