Белорусов начнут прививать российской вакциной от COVID-19 уже через месяц

В Минздраве уверены, что за месяц российская вакцина в Беларуси пройдет клинические испытания, и ее можно будет использовать. Фото: Иван МАКЕЕВ

«Комсомолка» уж сообщала о том, что в Беларуси стартовали клинические испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции.

О том, что уже через месяц, то есть примерно в середине октября - ноябре в Беларуси начнется вакцинация от «ковида», проинформировала БелТА со слов Дмитрия Пиневича, и.о. главы Минздрава.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения заметил, что определяющее звено при проведении клиничских испытания российско вакцины в Беларуси - Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении. От результатов, полученных данным центром напрямую будут зависеть сроки вакцинации.

- Когда будут завершены все процедуры клинических испытаний, всеми экспертами, в том числе из Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении, будут поставлены подписи, когда министерство будет уверено (Прим.: в вакцине) на сто процентов, начнется клиническое использование вакцины, - пояснил Пиневич.

Говоря о периоде, который потребуется на данные процессы, и.о. главы Минздрава назвал «месяц».

- Может потребоваться около месяца. Не больше, - уточнил исполняющий обязанности министра и заверил. - Таким образом, к старту эпидсезона мы придем во всеоружии. Другой вопрос, как и в каком объеме мы будем закупать вакцину. Тем более, что идет разговор о достаточно больших объемах использования вакцины прежде всего в самой России.

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