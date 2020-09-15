Белорусский и российский премьеры обсудили договоренности Путина с Лукашенко

Мишустин и Головченко по телефону обсудили, о чем Путин с Лукашенко договорились в Сочи. Фото: БелТА.

Ранее «Комсомолка» подробно рассказывала, как 14 сентября прошли 4-часовые переговоры Владимира Путина с Александром Лукашенко в Сочи.

Вечером во вторник, 15 сентября, агентство БелТА проинформировала, что президентскую встречу резюмировали также главы правительств обоих стран.

Так состоялся телефонный разговор между премьером Беларуси Романом Головченко и его российским коллегой Михаилом Мишустиным.

- Они обсудили российско-белорусское сотрудничество в финансовой и энергетической сферах. Затем проговорили вопрос углубления сотрудничества в торгово-экономической сфере, еще речь шла о развитии договоренностей, достигнутых в ходе встречи глав государств накануне, 14 сентября, - пояснили в пресс-службе правительства Беларуси.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Обсудили текущую ситуацию в Беларуси»: Головченко 19 августа созванивался с Мишустиным.

Премьер-министр Беларуси рассказал Мишустину, что все сферы экономики, включая промышленный комплекс, работают в штатном режиме (подробности).

Видеофакт. Что сказал Путин на встрече с Лукашенко в Сочи?

Пресс-служба Кремля сообщила, что сказал белорусскому президенту глава России в открытой части беседы (подробности).

Путин и Лукашенко договорились восстановить транспортное сообщение между странами.

Этим вопросом руководители транспортных ведомств Беларуси и России займутся в ближайшее время (подробности).

Песков прокомментировал, на что пойдут кредитные $1,5 млрд для Беларуси.

И подчеркнул, что новый российский кредит это отнюдь не вмешательства России в дела Минска (подробности).