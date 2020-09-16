Нарушение прав человека. Американская компания, которая помогала блокировать интернет в Беларуси, расторгла сделку

Компанию жёстко раскритиковали правозащитники и сенаторы США Фото: Оксана БРОВАЧ

Американской компанией Sandvine, оборудование которой использовалось для блокировки интернета в Республике Беларусь, была разорвана сделка с белорусской властью, отмечая тот факт, что правительством республики нарушались права человека, пишет Bloomberg.

15 сентября в компании сообщили, что проведённое предварительное расследование показало, что в её продукты был добавлен «кастомный код», который «мешал свободному обмену информацией во время выборов в Беларуси».

В своём обращении компания заявляет: «Это нарушение прав человека и это привело к автоматическому прекращению действия лицензионного соглашения с конечным пользователем. Sandvine серьезно относится к нарушениям прав человека. Также мы не терпим использование технологии для подавления свободного обмена информацией, что приводит к нарушениям прав человека».

Две недели назад Bloomberg уже сообщал, что оборудование компании использовали для блокировки интернета в Беларуси после выборов президента. Оборудование было закуплено через российского посредника Национальным центром обмена трафиком. Представители компании сообщили на прошлой неделе, что компания Sandvine предоставила властям Беларуси технологию, которая фильтрует около 40% всего входящего и исходящего из страны интернет-трафика. За это компанию жёстко раскритиковали правозащитники и сенаторы США.

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