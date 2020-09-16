Работники «Гродно Азота» рассказали, что у цеха аммиака произошла аварийная остановка

Если работа цеха аммиака не будет возобновлена в течении 1-2 дней, то он может окончательно остановиться надолго Фото: Оксана БРОВАЧ

15 сентября сотрудники одного из крупнейших химических предприятий Беларуси «Гродно Азот» сообщили, что цех «Аммиак-3» аварийно остановился. Произошло это по причине поломки оборудования.

Как рассказали некоторые работники предприятия, «Аммиак-3» прекратил работу из-за сломанных машин. По цепной реакции останавливаться начали и другие цеха, например «Карбамид-3».

Как сообщает БелаПАН, производство сейчас восстанавливают специалисты, администрация предприятия провела внеплановое совещание.

Если работа цеха аммиака не будет возобновлена в течение 1 - 2 дней, то он может окончательно остановиться надолго.

Как утверждают работники предприятия, это не несет угрозы экологической катастрофы, выбросов вредных веществ не будет. К подобным аварийным ситуациям специалисты готовы и знают, что делать в таких ситуациях.

В первую очередь последствия остановки цеха будут экономические, это будет отражено на дальнейшем производстве.

Подобная ситуация не повседневная. Таких поломок не припомнят за последние 10 лет.

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