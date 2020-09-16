Двое футболистов БАТЭ заразились коронавирусом перед матчем Лиги Европы

Футболисты не примут участия в игре второго квалификационного раунда Лиги Европы против ЦСКА, которая состоится 17 сентября в Софии Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Двое футболистов БАТЭ Игорь Стасевич и Станислав Драгун заразились инфекцией COVID-19 перед матчем второго отборочного раунда Лиги Европы с болгарским ЦСКА, сообщили на официальном сайте белорусского клуба.

На ресурсе отмечают, что признаки коронавирусной инфекции у полузащитников появились после пребывания в расположении национальной команды Беларуси. В связи с этим Стасевич и Драгун на протяжении семи дней пребывали на самоизоляции. 15 сентября положительные результаты тестов на COVID-19 были подтверждены у обоих игроков. У других футболистов, тренеров и административного персонала результаты анализов оказались отрицательными.

Таким образом, Игорь Стасевич и Станислав Драгун не будут принимать участия в игре второго квалификационного раунда Лиги Европы против ЦСКА, которая состоится 17 сентября в Софии.

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Матч прошел без зрителей (подробности).