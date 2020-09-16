Рогатка, нож и фильтры от противогазов. В Минске задержаны трое мужчин, которые готовились к нападению на силовиков

Помимо петард, шашек, балаклав, силовики обнаружили фильтры от противогазов, нож и рогатку. Скрин видео: МВД Беларуси

Как сообщает телеграм-канал официального представителя МВД Беларуси Ольги Чемодановой, в ГУБОПиК МВД поступила информация о том, что 32-летний уроженец Брестской области, который живёт в Минске, внезапно начал активно спрашивать у своих знакомых, где купить много подшипников. Он говорил открыто, что собирается использовать шарики от них для нападения на милицию. Также мужчиной активно скупались пиротехника и дымовые шашки.

Чемоданова сообщает, что 13 сентября он искал с кем пойти на акцию, чтобы там нападать на ОМОН. Не смогли ему отказать двое 21-летних парней.

И вот группа подельников встретилась в Минске, на улице Сердича. Там они и были задержаны. В авто «главного идейного вдохновителя» силовики нашли петарды и шашки, балаклавы, фильтры от противогазов, нож и рогатку для стрельбы шариками от подшипников.

Когда оперативники изучали содержимое телефона основного фигуранта, то выяснили, что он участник массовых беспорядков. После выборов дебошир находился на баррикадах около метро «Пушкинская» и сам там их возводил. Был также организатором и подбадривал на протестах правонарушителей, а всё происходящее снимал на видео.

Известно также, что у мужчины имеется судимость за неуплату алиментов. Он неоднократно был привлечён к административной ответственности, перебивается подработками.

На данный момент всех троих задержали до суда по административному делу. Материалы проверки милиция передала в СК, чтобы те дали правовую оценку их действиям.

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Сообщается, что действиям нарушителей спокойствия омоновцев будет дана правовая оценка (подробности).