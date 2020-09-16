В лесу найдено тело пропавшего главного конструктора «Могилевлифтмаша» Игоря Балабанова

Игорь Балабанов. Фото: "Разыскивает милиция"

62-летний Игорь Николаевич пропал утром 7 мая. Он ушел из дома с черным пластиковым дипломатом и мобильным телефоном. С тех пор семья не знала, что с ним. И вот 15 сентября МВД сообщило, что тело мужчины найдено в лесу в Могилевском районе, неподалеку от одной из деревень.

По данному факту следователи проводят проверку. Как сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович, скелетированные останки обнаружили еще 10 сентября. При теле находились документы на имя Балабанова.

Сын погибшего Константин рассказал Tut.by, что семье доложили об обнаружении тела отца. Однако экспертиза, которая точно позволит установить личность найденного человека, еще не завершена. Материалы для сравнения ДНК у членов семьи не запрашивали.

Напомним, Игорь Балабанов исчез через три дня после того, как был задержан гендиректор «Могилевлифтмаша» и бывший депутат Борис Ковалевский. Тогда СМИ сообщали, что его задержание связано с коррупцией при поставках лифтов в Россию. По данным новостного ресурса «Могилев онлайн», тогда по делу Ковалевского было задержано 12 человек.

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