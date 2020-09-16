Тихановская пообещала Лукашенко гарантии безопасности в случае мирной передачи власти Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Если в шестой раз провозглашенный президентом Беларуси Александр Лукашенко уйдет с поста мирно, ему предоставят гарантии личной безопасности.

Об этом в эксклюзивном интервью порталу LB.ua сообщила лидер оппозиционного движения Беларуси Светлана Тихановская. По ее словам, мнение всех белорусов должно учитываться в этом вопросе.

- Это все подлежит обсуждению. Конечно, если мирно пойдет, по-человечески, конечно, такая вероятность есть. Можно даже сказать, уверенность. Лично я должна говорить за всех людей. И мнение всех людей будет учитываться в этом вопросе, - заявила Тихановская.

На уточняющий вопрос о том, все же получит ли Александр Лукашенко гарантии безопасности, если уйдет с должности, Светлана Тихановская ответила: «Да».

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