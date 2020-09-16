Лукашенко: Спонтанная самоорганизация общества и «нелегитимность выборов» - это мифы

Лукашенко 16 сентября встречается с политическим активом страны Фото: Павел МАРТИНЧИК

Александр Лукашенко 16 сентября проводит встречу с политическим активом страны во Дворце Независимости. Среди участников - высшие должностные лица, депутаты Палаты представители и члены Совета Республики, руководители СМИ, сотрудники Администрации президента и другие. Всего на встрече собралось около 300 человек. Об этом сообщает БелТА.

Александр Лукашенко рассказал, что всех пригласил для того, чтобы ознакомить с информацией, которая сможет дать ответы на острые вопросы, которые актуальны сегодня.

- Все, что происходит в стране сегодня - это не является неожиданностью или какой-то новинкой для нас. Люди старшего возраста наверняка помнят и не такое в Беларуси. К примеру, в 90-е, когда люди выходили на улицы, переворачивали и жгли машины, бросали коктейли Молотова на первые этажи домов, а не в магазины. Так называемая спонтанная самоорганизация общества, вызревание революционной ситуации, нелегитимность выборов и прочее - это мифы. И их разбивает анализ событий, которые произошли задолго до начала электоральной кампании, - заявил Лукашенко.

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