Мингорисполком: С начала несанкционированных акций ущерб для Минска составил более 750 тысяч белорусских рублей

В Мингорисполкоме рассказали, что с начала несанкционированных акций ущерб для Минска составил более 750 тысяч белорусских рублей Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Мингорисполкоме рассказали, что с начала несанкционированных акций ущерб для Минска составил более 750 тысяч белорусских рублей. Об этом сообщили в БелТА.

- Ущерб для столицы с самого начала несанкционированных акций составил уже более 750 тысяч белорусских рублей. К примеру, в обычный будний день средняя сумма для Минска составляет около 10 тысяч белорусских рублей. Данная сумма в разы вырастает после выходных и составляет уже 20 - 30 тысяч белорусских рублей. В нее (сумму. - Ред.) входит уборка территорий, а также устранение различных надписей на фасадах. Напомню, что в первые дни, когда только начались несанкционированные акции, были разбиты стекла в автобусах, а также люди переворачивали скамейки и сжигали баки для мусора, - рассказал начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимир Лебедь.

Он также добавил, что каждый день приходится удалять около 100 квадратных метров, на которых содержатся надписи.

- Здесь важно понимать, что в данном случае необходимо полностью закрашивать фасад. Из-за этого сумма увеличивается, так как возрастает расход краски. Светофоры или дорожные знаки, к примеру, невозможно закрасить, их необходимо заменять. Помимо этого, после выходных в 1,5 раза вырастает объем уборки и вывоза мусора, - подчеркнул Лебедь.

По словам Владимира Лебедя, в день в среднем задействовано около тысячи работников ЖКХ и более 80 единиц техники. Эти силы направлены на незапланированные работы.

- И нам же нужно выполнять все то, что запланировано. Сейчас мы активно готовимся к предстоящему зимнему сезону. Вышли уже на финишную прямую. Скоро будет запущено отопление. Мы должны именно этим сейчас заниматься, а в результате несанкционированных акций нагрузка на работников ЖКХ выросла в 1,5 раза. Многим приходится работать по ночам, - подчеркнул Лебедь.

Он отметил, что нарушителей привлекают к административной ответственности. Они возмещают ущерб и выплачивают штрафы.