Литва с 21 сентября временно упрощает процедуру выдачи национальных виз белорусам. Фото: pixabay.com

Литва с 21 сентября временно упрощает процедуру выдачи национальных виз белорусам сроком на шесть месяцев. Чтобы ее получить, нужно предъявить минимальный пакет документов и подтвердить свои финансовые возможности на три месяца. Об этом сообщили на сайте МИД Литвы.

- Данные изменения, которые вступают в силу, в разы упростят процедуру переселения людей вместе с семьями. Особенно важно это для тех белорусских компаний, которые приняла решение перенести в Литву свой бизнес. И в то же время, данный шаг – важная часть плана помощи белорусскому народу, - написано в сообщении МИД.

Для белорусов будут действовать такие же условия для получения национальной визы, что и для граждан Японии, Великобритании, Австралии, Канады, США, Южной Кореи и Новой Зеландии.

Глава МИД Линас Линкявичюс отметил, что дипслужба Литвы готова обеспечить быстрый процесс выдачи виз, не создавая при этом административных и бюрократических препятствий.

- Наша задача – ускорить процедуры, чтобы можно было быстро выдавать национальные визы. Также Департамент миграции начнет рассматривать заявления от высококвалифицированных специалистов еще до их прибытия на территорию Литвы. Для нас важно обеспечить беспрепятственное выполнение процедур, - подчеркнула глава МВД Рита Тамашунене.