Максим Марцинкевич, известный как Тесак, покончил с собой.

Максим Марцинкевич покончил с собой, сообщил источник московской «Комсомолки». Его тело нашли в одной из камер следственного изолятора №3 в Челябинске. Сообщается также, что Марцинкевич находился в одиночной камере. Его должны были этапировать в Москву. В одиночную четырёхместную камеру Тесака перевели незадолго до его смерти.

Врачи пытались реанимировать Тесака, но безуспешно, сообщила начальник пресс-службы ГУ ФСИН России по Челябинской области - подполковник внутренней службы Ольга Емельянова.

В ФСИН сообщили, что по факту суицида Марцинкевича начаты служебная и доследственная проверки.

Марцинкевичу было 36 лет. Он был известен как организатор акций «Оккупай-педофиляй» и «Оккупай-наркофиляй», в ходе которых он и его соратники нападали на предполагаемых педофилов и наркоторговцев, а затем унижали их перед камерой и выкладывали видео в сеть.

За «Оккупай-наркофиляй» Марцинкевич отбывал десятилетний срок, после того как один из пойманных им предполагаемых наркоторговцев умер. Право досрочного выхода на свободу у Марцинкевича появилось бы в 2021 году.

В феврале 2013 года Тесак устроил в Минске перестрелку. Все случилось возле клиники «Новое зрение», куда Тесак пришел делать себе лазерную коррекцию зрения. Похоже, о его визите в Минск знали местные антифашисты: из неофициальных источников нам стало известно, что они следили за такси, на котором неонацист отправился в клинику, и приехали следом за ним. Во дворе клиники между белорусами и заезжим гостем (с ним были еще двое) завязалась драка. В бой пошли не только кулаки - Тесак выхватил травматический пистолет и устроил пальбу. Но, видимо, из-за близорукости промахнулся и ранил одного из тех, кто был с ним. Уже через пару минут к воротам клиники подъехала оперативная группа. Стрелок был задержан, хотя он выбросил пистолет и попытался сделать вид, что вообще ничего не понимает. Но камеры видеонаблюдения, установленные во дворе клиники, внесли ясность в произошедшее. А в сумке стрелка нашли еще и нож-тесак.

Через неделю Тесак в эксклюзивном интервью «Комсомолке» рассказал о своих приключениях в Минске. В частности, неонацист Максим Марцинкевич объяснил, почему его отпустили из следственного изолятора и не предъявили обвинения.