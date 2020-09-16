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Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 16 сентября 2020 года: 211 новых случаев COVID-19 и 6 смертей за сутки

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси на среду, 16 сентября 2020 года
Инна КОРСАК
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Актуальная статистика по коронавирусу в Беларуси на 16 сентября

Актуальная статистика по коронавирусу в Беларуси на 16 сентября

Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В телеграм-канале Минздрава опубликовали статистику по коронавирусу в Беларуси. Прирост за сутки - 211 новых случаев.

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 74 тысячи 763 человека.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 149 человек.

Всего в Беларуси на 16 сентября коронавирусной инфекцией переболели 72 тысячи 810 пациентов.

- Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 6 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 767 пациентов, - рассказали в Минздраве.

И добавили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было сделано уже 1 миллион 672 тысячи 256.

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В Минздраве рассказали, что вторая волна коронавируса может быть менее интенсивной.

Начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава добавила, что большое количество населения уже переболело COVID-19. (подробности)

Коронавирус в Беларуси