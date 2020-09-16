Курсы валют в Беларуси на 16 сентября: белорусский рубль укрепился к трем основным валютам

Актуальные курсы валют в Беларуси на 16 сентября Фото: Инна КОРСАК

В среду, 16 сентября, на Белорусской валютно-фондовой бирже прошли торги. Белорусский рубль укрепился к трем основным валютам. Об этом сообщили на официальном сайте БВФБ.

Доллар снизился на 0,0119 и теперь стоит 2,5781 белорусского рубля.

Евро подешевел на 0,0194 и теперь стоит 3,0586 белорусского рубля.

Российский рубль на торгах упал на 0,0016 и теперь стоит 3,442 белорусского рубля.

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