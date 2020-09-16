В Минск прилетел министр обороны России Сергей Шойгу. Фото: Александр БОЙКО.

- 16 сентября в город Минск для обсуждения вопросов двустороннего военного сотрудничества Беларуси и России прибыла с рабочим визитом российская военная делегация во главе с министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу, - сообщает Министерство обороны Беларуси.

Других подробностей пока не сообщается.

Напомним, позавчера в Сочи состоялись переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. Они прошли за закрытыми дверями, без прессы. Никаких заявлений от президентов по итогам переговоров сделано не было.

Об итогах встречи Лукашенко и Путина кратко рассказал пресс-секретарь белорусского президента Дмитрий Песков:

- Если сенсации во время переговоров Путина и Лукашенко и были, то они не предназначены для широкой публики и поэтому остались за кадром, цитирует его российский телеграм-канал «Пул №3».

Вот краткие итоги:

- Беседа была конструктивной и насыщенной по содержанию.

- Опасений, что кредит в 1,5 млрд долларов не вернется, нет. Он предоставляется не Лукашенко, а Беларуси как братской нам стране.

- Оба президента условились поручить подготовить восстановление транспортного сообщения.

- Лукашенко подтвердил намерение запустить изменения в Конституцию. Путин поддержал проведение конституционной реформы.

- Путин обратил внимание, что все российские военные после завершения учений в Беларуси будут возвращены к местам дислокации.

- Обсуждались вопросы поставок нефти и газа, итог обсуждения конструктивный.

Отвечая на вопрос «Не считают ли в Кремле, что Лукашенко не хватает легитимности?» Песков ответил, что Александр Лукашенко является легитимным президентом Беларуси и визави президента Путина в межгосударственных отношениях.