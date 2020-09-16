МВД: Возбуждено 43 уголовных дела из-за угроз, которые поступают в адрес сотрудников милиции

В МВД рассказали, что уже заведено 43 уголовных дела из-за угроз в адрес сотрудников милиции Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Министерстве внутренних дел рассказали, что было возбуждено 43 уголовных дела из-за угроз, которые поступают в адрес сотрудников милиции. Об этом сообщили в БелТА.

- На данный момент возбуждено 43 уголовных дела. Уже 21 человек проходит по конкретным уголовным делам. Эти люди в дальнейшем будут привлечены к уголовной ответственности, и им грозят реальные сроки лишения свободы. Также 36 человек были привлечены к административной ответственности. Им грозят штрафы или содержание под стражей на протяжении нескольких суток, - рассказал начальник главного управления собственной безопасности МВД Андрей Паршин.

Он отметил, что на сегодняшний момент уже выработана определенная тактика действий, как разоблачать тех, кто угрожает или оскорбляет сотрудников правоохранительных органов.

- У нас хватает сил, и мы продолжаем работать. Наши сотрудники подготовлены. Каждую угрозу и оскорбление регистрируют в установленном порядке. Далее дается правовая оценка. На данный момент сотрудниками было обработано уже 160 материалов. В большей части из них уже установлены лица, которые совершили правонарушение в отношении сотрудников милиции. У нас есть все для того, чтобы дать отпор тем, кто посмеет посягнуть на наших сотрудников, - заявил Паршин.