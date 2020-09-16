МИД Литвы: Мы не можем признать Лукашенко легитимным президентом Беларуси

МИД Литвы заявило, что не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси. Фото: delfi.lt

В Министерстве иностранных дел Литвы заявили, что не могут признать Александра Лукашенко легитимным президентом Литвы. В ведомстве добавили, что Литва, следом за Евросоюзом, не признает результаты президентских выборов, которые состоялись в Беларуси 9 августа.

- Литовская Республика чувствует эмоциональную близость с белорусами, которые борются за свою свободу. Нам известно, что против людей применяется насилие со стороны силовиков. Литва, как и ЕС, не может оставаться в стороне, особенно когда происходит фальсификация выборов, нарушаются права человека, - сообщили порталу tut.by в ведомстве.

По мнению МИД Литвы, единственный выход из сложившегося политического кризиса в Беларуси - диалог с гражданским обществом, которое будут представлять Светлана Тихановская и Координационный совет.

- Мы по-прежнему считаем, что Тихановская - национальный лидер Беларуси. Литва заинтересована в развитии всесторонних отношений со свободной, демократической и суверенной Беларусью, - подчеркнули в МИД Литвы.

Напомним, что 15 сентября на сессии Европарламента глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси.