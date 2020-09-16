Лукашенко: Мы договорились с Путиным продолжить учения «Славянское братство» и подумать о втором этапе, кто бы что нам не говорил

Лукашенко рассказал, что на встрече с Путиным договорились о втором этапе учений «Славянское братство». Фото: БелТА

Александр Лукашенко 16 сентября встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу. Президент рассказал, что на встрече с Владимиром Путиным, которая состоялась в Сочи 14 сентября, они договорились продолжить учения «Славянской братство» и подумать о втором этапе. Об этом сообщили в БелТА.

- С Владимиром Путиным мы договорились о том, что нам необходимо продолжить учения «Славянское братство», которые проходят под Брестом. Мне уже успели доложить, что все проходит успешно. Данные учения мы только приветствуем. Нам надо подумать сейчас о втором этапе учений или о каких-то других учениях. И не нужно смотреть по сторонам и ждать, кто и что нам скажет. Мы не собираемся никого напрягать и делать что-то внаглую. Нам важно блюсти свои интересы.

Напомним, что учения «Славянское братство» стартовали 15 сентября.

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