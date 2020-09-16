Лукашенко: Время баррикад и митингов завершилось. Необходимо двигаться вперед через реформы, о которых мы говорили

Лукашенко заявил, что время митингов и баррикад завершилось в Беларуси. Фото: БелТА

Александр Лукашенко на 16 сентября встретился с политическим активом страны. Он заявил, что время митингов и перемен уже закончилось. Сейчас нужно двигаться вперед через перемены и разумные реформы. Об этом сообщили в БелТА.

- Мы постепенно начинаем выходить из непростого периода, который Беларусь проживала около двух месяцев. Здесь нельзя говорить о стране в целом. Речь идет о Минске и еще о двух-трех городах, где отдельные группы вечно недовольных попытались взорвать политобстановку и нашу общественную стабильность. Все помнят, что это – наш бренд. И именно по нему решили нанести удар, - заявил Лукашенко.

По словам главы государства, остальная часть страны все это время жила своей привычной жизнью: люди убирали урожай, растили детей, строили дома и больницы, модернизировали предприятия.

- Мы не стоим на месте. Страна развивается, мы постоянно в движении. Постепенно растет благосостояние людей. Я не понимаю, какие еще нужны перемены. Нам просто нужно ускориться, - отметил Лукашенко.

Он добавил, что в такой непростой ситуации люди, которые его окружают, даже не дрогнули. Александр Лукашенко отметил, что в ближайшее время будут приняты меры по усилению статуса госслужащего.

- Мы вынесли основные уроки. Да, нам известно, где мы не доработали. В ближайшее время все устраним. Также мы закроем все проблемы по внутриполитическому фронту. Уже в 2020 году Беларусь должна вернуться и она вернется к безопасному периоду. Время митингов и баррикад закончилось. Надо идти вперед через разумные перемены и реформы, о которых мы говорили, - подчеркнул глава государства.

По словам Лукашенко, сегодня «трясет» не только Беларуси. Более чем в сорока странах за последние годы прошли массовые акции протеста.

- Мир же не будет прежним. Я уже вам об этом говорил. Пройдет пандемия коронавируса, где мы будем? Мир уже не будет таким, каким был до этой пандемии. Но Беларусь вернется к нормальной жизни. И Минск тоже вернется, - подытожил президент.