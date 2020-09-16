Первую электроэнергию БелАЭС начнет выдавать 7 ноября. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Многие СМИ поспешили сделать заметки с заголовками «Стала известна дата запуска Белорусской АЭС». Однако, «запуск АЭС» и «начало промышленной эксплуатации АЭС» - разные вещи. «Комсомолка» разобралась.

Условно, есть три стадии пуска АЭС: физический, энергетический и ввод АЭС в промышленную эксплуатацию.

Первая фаза так называемого «физического пуска» началась 7 августа - именно тогда начали загружать ядерное топливо в первый энергоблок. Всего в ядерный реактор предстояло загрузить 163 тепловыделяющие сборки (кассеты) - это очень кропотливый процесс. 20 августа сообщили, что кассеты загружены.

- Но при этом есть еще определенные процедуры в части уплотнения, они происходят не за один час или день, - говорил тогда начальник управления регулирования ядерной безопасности Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Виген Марухян.

Вторая фаза - холодные испытания, то есть при температуре реакторной установки до 130 градусов проводятся гидравлические испытания.

- Вторая фаза физического пуска планируется по мере того, как Белорусская АЭС пришлет нам уведомление, что готова к началу этой фазы, то есть к гидравлическим испытаниям, - говорил Виген Марухян.

О начале второй фазы объявили совсем недавно - 7 сентября. И об окончании этой фазы пока не сообщали.

Третья фаза - горячие испытания, с поднятием температуры выше 130 градусов.

Только потом может произойти так называемый энергетический пуск энергоблока - электрический генератор начнет производить первую электроэнергию. Именно об этом событии, вероятно, говорит Александр Лукашенко.

Затем постепенно реактор выйдет на полную мощность. И только после этого первый энергоблок Белорусской АЭС введут в промышленную эксплуатацию. Планируется, что это произойдет в феврале 2021 года. Но сроки могут и сместиться, как это уже неоднократно бывало с другими этапами стройки Белорусской АЭС