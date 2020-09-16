Лукашенко: Выборы мы провели, результаты получили - и на этом точка

Лукашенко рассказал, что следующие президентские выборы пройдут по новой Конституции. Фото: БелТА

Александр Лукашенко 16 сентября провел встречу с политическим активом страны. На ней он затронул и вопрос новой Конституции. Об этом сообщили в БелТА.

- Нужно придать новый импульс общественно-политической жизни. И сейчас очень важно сформировать единое видение того, какой в перспективе должна быть Беларусь и ее политическое устройство. А это, как всем известно, Конституция. Мы выборы провели, результат получили и на этом точка. Хватит уже, наверное, будоражить общество. Следующие президентские выборы пройдут уже по новой Конституции. Как мы определимся, так и будет, - подчеркнул Лукашенко.

По словам главы государства, проект новой Конституции - третий. И над ним уже ведется работа. Лукашенко подчеркнул, что это далеко не простая работа, как может показаться.

- Этот окончательный вариант Конституции мы вынесем на обсуждение. А когда оно завершится, то проект будет вынесен на референдум, - заявил президент.

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