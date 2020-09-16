Лукашенко подробно рассказал о «семи этапах сценария по уничтожению Беларуси»/ Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Выступая перед так называемым политическим активом страны, Александр Лукашенко заявил, что в течение последних десяти лет они скрупулезно готовились к нынешнему времени Ч.

- Чтобы сразу снять все маски, назовем этих игроков поименно. На уровне глобальных центров это прежде всего Соединенные Штаты Америки, конкретнее - их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На европейском континенте активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина, - сказал президент и подробно рассказал о семи этапах этого процесса.

Первый этап. Подготовительный

Президент отметил, что неудавшиеся попытки цветных революций 2006 и 2010 годов изменили подходы к воздействию на Беларусь. По его словам, от технологий прямого действия внешние субъекты перешли к методам мягкой силы и трансформации власти изнутри, сообщает БелТА.

- Беларусь стали шатать по-новому, нацеливаясь на железный президентский электорат: жителей регионов, трудящихся, бюджетников, пенсионеров. Такую тактику, кстати, пытались применить в Сирии и Венесуэле. Вспомните, как на примере известного декрета №3 были опробованы методы так называемого социального протеста. Именно из таких протестов впоследствии выделились и раскрутились десятки блогеров, которые через YouTube и телеграм-каналы стали промывать мозги различным социальным группам, подкупая их якобы борьбой за народные интересы, - сказал Лукашенко.

По его словам, после пресечения попытки расшатать общество в 2017 году стратеги приступили к созданию постоянных очагов недовольства в регионах.

Второй этап. Парламентские выборы

За полгода до президентских выборов созданные технологии дестабилизации были обкатаны на выборах парламентских, заявил Лукашенко. Именно в этот период на полную мощность заработала сеть специализированных телеграм-каналов с четким распределением ролей и целями очернить власть, подорвать основы государственной идеологии, прежде всего с помощью фейков и фальсификаций, обратил внимание Лукашенко.

Кроме накачки информационных каналов в период парламентских выборов, были протестированы новые формы уличной активности. Так, специально созданный под выборы «молодежный блок» под предлогом выдвижения кандидатов в парламент активно формировал настроения недовольства в различных социальных группах. В этих целях эксплуатировалась на первый взгляд неполитическая тематика: закон об отсрочках, распределение студентов, легализация наркотиков, известная тема 328-й статьи Уголовного кодекса и так далее, - сообщает БелТА.

Третий этап. Подготовка к президентским выборам

На этом этапе, рассказал Лукашенко, зарубежные стратеги тщательно подбирали ключи к каждому социальному слою в Беларуси, создавая «героев» для разных целевых аудиторий. Так, заметил он, существенно активизировались вояжи по городам и селам несостоявшегося кандидата-блогера, которому пытались сформировать имидж народного борца. Одновременно, посылая сигналы бизнесу и «новым слоям», наращивалось присутствие в СМИ банкира, под которого создавались крупные интернет-площадки. Говоря о выдвижении своего экс-помощника, Александр Лукашенко заявил, что этим зарубежные стратеги попытались внести раздрай в настроения государственной элиты и прощупать ее лояльность президенту, сообщает БелТА.

- Власть же в этот непростой период была полностью погружена в борьбу с внезапно захлестнувшей мир пандемией COVID-19. Но вместо того чтобы стать рядом в этой общемировой битве, так называемые независимые СМИ и телеграм-каналы сделали все, чтобы усложнить работу, разрушить доверие людей к государству, - обратил внимание Лукашенко.

Четвертый этап. Президентская кампания

Президент обратил внимание, что на белорусское общество, разогретое интернет-атаками, обрушился целый набор цветных политтехнологий, заимствованных из арабского, армянского, польского, гонконгского и других протестов, сообщает БелТА.

- Использование тактики парада пикетов (помните - сбор подписей) позволило в одном месте одновременно получить подписи избирателя сразу нескольким претендентам, - сказал Александр Лукашенко. - Гастроли кандидатов по регионам сочетались с выстраиванием «карусельных» очередей (по аналогии с Прибалтикой) и хайпом от «уличного творчества» - как в свое время в Польше.

- А далее в ход пошли современные политтехнологии, превращающие политику в шоу. В шоу, которое рассчитано на массового зрителя, - констатировал Лукашенко. Например, объединенный штаб построил свою тактику на эксплуатации женского образа, традиционно почитаемого белорусами, но в этот раз он приобрел новые балаганные формы.

Одновременно были запущены фейки о мифических миллионах на зарубежных счетах президента, различные мемы. Показательной, по мнению Александра Лукашенко, стала и война социологий сообщает БелТА.

- Все силы были брошены на завоевание виртуального большинства за счет фейкового контента в СМИ и создание уверенности в том, что результаты выборов будут сфальсифицированы, а власть проиграет, - отметил Лукашенко.

Пятый этап. Попытка майданного сценария

День выборов, по словам Президента, стал часом Х для попытки реализации майданного блицкрига. Недоверие к результатам кампании заблаговременно стимулировалось призывами к избирателям прийти на выборы только 9 августа, участвовать в сомнительных инициативах. По призывам объединенного штаба на участках ко времени их закрытия создавались искусственные очереди, ажиотаж и нагнеталась атмосфера, сообщает БелТА.

Затем опубликованные объединенным штабом предварительные результаты голосования послужили поводом для агрессивной защиты «украденных голосов».

Предшествующая промывка мозгов в разы подогрела буйство протестующих 9, 10 и 11 августа, - отметил Александр Лукашенко.

По его словам, планировалось одномоментно вывести на улицы белорусских городов тысячи протестующих и захватить административные здания, культовые места. При этом в режиме онлайн поступали инструкции от зарубежных координаторов: «Нет переговорам! Никаких переговоров. Силы у нас! Завтра нас будет больше! Готовьте обращения о непризнании выборов в США, Евросоюз, Россию, Китай! Требуйте второй тур!»

С целью побудить как можно больше людей к активным действиям и чтобы не было сомнений в якобы моральном превосходстве, в интернет-поле был создан четкий образ «врага», на лексическом уровне.

- Представителей власти и силовых структур стали называть фашистами, узурпаторами, бандитами и так далее. Результат мы видели. Специально, целенаправленно били по ребятам из ОМОНа. В первый же день были ранены более 25 бойцов. Есть переломы рук, ног, позвоночников у сбитых машинами сотрудников ГАИ, которые сейчас еще находятся в госпиталях, - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства убежден, что в случае пассивности правоохранительных органов Беларусь ожидало бы неизбежное включение дальнейших майданных технологий, которые, как известно из истории, редко обходились без многочисленных человеческих потерь и всегда заканчивались трагедией для страны, сообщает БелТА.

Шестой этап. Поствыборный протест

Глава государства подчеркнул, что действия правоохранителей позволили сбить эскалацию протеста.

- Тогда кукловоды резко сменили тактику, представив протест в ангельски невинном виде. В ход уже пошли цветы, белые одежды, субботние и воскресные так называемые митинги-карнавалы. Также создавалась картинка якобы народного протеста, не имеющего явных лидеров и не зависящего от их воли, - сказал Александр Лукашенко. Ставка была сделана на масштабность, продолжительность и широкую географию акций.

- Одновременно - и это не всегда подсвечивается СМИ - взят курс на создание радикального крыла протестующих. Для них разрабатываются пошаговые инструкции и памятки (это вы видите в интернете тоже), рекомендации по форме одежды и экипировке, способам сопротивления силовикам, изготовлению и использованию коктейлей Молотова, фейерверков, петард. Тиражируются базовые правила поддержания контактов, в том числе в условиях недоступного интернета или сотовой связи. Отрабатываются гонконгские технологии одновременного сбора в обозначенных местах, спонтанной смены маршрутов, синхронных действий протестующих, - добавил Лукашенко.

На новый уровень, по словам Александра Лукашенко, переходит массированное информационное воздействие. Управление и координация протестами осуществляются в прямом эфире круглосуточно, сообщает БелТА.

Высказался Александр Лукашенко и по поводу попыток вовлечения в протесты трудовых коллективов под видом забастовок, студентов, приехавших на учебу к 1 сентября.

- Ожидания оппозиции, что при виде протестующих власть рухнет, не оправдались, - подчеркнул он.

Президент обратил внимание, что в настоящее время предпринимаются попытки сделать протест частью повседневной жизни людей.

- Тиражируются инструкции по созданию «народных дружин» и «групп самообороны». Тактика дворового протеста реализуется через формирование мини-групп и чатов районов, жилищных комплексов, отдельных дворов. Сегодня координаторы пытаются организовать дворы, завтра они придут в ваши квартиры. Это их цель. Не получится, - сказал Лукашенко.

Седьмой этап. Попытка легализации инфраструктуры перемен

По словам Александра Лукашенко, создание так называемого Координационного совета не оправдало надежд организаторов протеста. После бегства за рубеж организаторов пришлось искать и ускоренно раскручивать новые лица помельче, желательно со скандальной репутацией, сообщает БелТА.

Он отметил, что в обществе начинает активно эксплуатироваться война символик, борьба за памятные места, которые дороги каждому белорусу. Выстраиваются новые механизмы и схемы финансирования, а подконтрольные Варшаве каналы активно распространяют так называемый план Б, предусматривающий формирование параллельных (якобы народных) министерств, саботаж экономики и социальной сферы.

- Дошло до абсурда. Пытаясь втянуть страну в затяжной политический и экономический кризис, координаторы протеста раздают инструкции по экономическому сопротивлению, как они называют: неуплата налогов, коммунальных платежей, выход из профсоюзов и так далее. Особо наивным потери обещают восполнить за счет фондов, якобы оказывающих адресную поддержку «жертвам режима». Опыт общения с украинскими майданщиками однозначно подсказывает: никто из них ничего никогда не получал и не получит, - подчеркнул Лукашенко.

Александр Лукашенко заявил, что навязчивой идеей Координационного совета и основной задачей на ближайший период является попытка подрыва монолитности вертикали власти, силового блока, системы государственных СМИ, сообщает БелТА.

- Таким образом, белорусский сценарий 2020 года представляет собой сплав из наиболее эффективных цветных технологий дестабилизации, получивших апробацию в разных странах. Очевидна ставка на масштаб и длительность протестов, изматывание сил и истощение ресурсов. Мы знаем, кто руководит, кто чего-то хочет в Беларуси, и поэтому не расслабляемся и готовы ответить на любой вызов.