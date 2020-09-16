СК: Колесниковой официально предъявлено обвинение

Мария Колесникова остается под стражей пока идет расследование уголовного дела. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, что в среду, 16 сентября, задержанной Марии Колесниковой было официально предъявлено обвинение, сообщила пресс-служба Следственного комитета в официальном телеграм-канале.

- Следователи предъявили Колесниковой обвинение по 3 части 361-й статьи Уголовного Кодекса Беларуси - "призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети интернет". Расследование по уголовному делу продолжается, Колесникова находится под стражей, - пояснили в пресс-службе.

Как указано в Уголовном кодексе, виновному по 361-й статье грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

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