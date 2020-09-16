Фотофакт. Ермошина замечена на встрече Лукашенко с политическим активом

Ермошина появилась на встрече Лукашенко с политическим активом. Фото: Telegram "Пул Первого".

О том, что председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси находится в Беларуси, проинформировал Telegram-канал «Пул Первого». В среду, 16 сентября, в «Пуле» появилось фото, на котором Лидия Ермошина общаясь с другими политиками, участниками встречи Александр Лукашенко с политактивом республики.

- Интернеты уже давно отправили главу ЦИК в Калининград. Как говорится, не дождетесь, - отметили в «Пул Первого».

Таким образом, данное фото стало опровержением растиражированных в соцсетях слухов об отъезде Ермошиной в Россию.

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