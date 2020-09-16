Фотофакт. По Минску гуляли девушки с бело-красными зонтами

Акция девушек с красно-белыми зонтиками. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске в среду, 16 сентября, были замечены девушки с бело-красными зонтами, рассказал фотокорреспондент "Комсомолки".

Группа девушек с бело-красно-белыми зонтами гуляет по Минску. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Участницы столичного женского марша с зонтиками также были в белой и красной одежде, гармонируя с цветами протеста послевыборных событий в Беларуси.

Акция девушек с красно-белыми зонтиками. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В руках девушек не было плакатов с лозунгами, но на приветствия из толпы они отвечали жестом «мир».

Девушки гуляют по городским улицам. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Группа девушек с бело-красными зонтами гуляла в Минске по проспекту Независимости.

Днем можно было встретить группу людей с бело-красно-белыми зонтами. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Акция девушек с яркими зонтиками. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Также, как сообщают очевидцы, на 38 день после президентских выборов, в среду, 16 сентября, в Беларуси проходили и несколько других несанкционированных акций. На некоторых мероприятиях были точечные задержания.

Девушки гуляют по городским улицам. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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