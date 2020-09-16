«Хватит заниматься забалтыванием проблемы»: Белорусский МИД резко обратился к властям Украины

Поломникам, которые застряли на границе помогает белорусская сторона. Фото: sb.by.

«Комсомолка» уже сообщала о ситуации с поломниками-иудеями, которые намеревались попасть к святыням в Украину, но застряли на границе из-за эпидситуации, связанной с коронавирусом.

В среду, 16 сентября, МИД Беларуси, обеспокоенный положением, в котором оказались сотни хасидов, опубликовал официальное обращение к украинским властям. Обращение, которое озвучил Анатолий Глаз, пресс-секретарь белорусского дипведомства, получилось довольно категоричным, сообщает БелТА.

- Слушайте, вот честно, хватит заниматься забалтыванием проблемы. Есть вопрос, и его нужно и можно решить. Там более тысячи человек, которые вынуждены ночевать под открытым небом. Это абсолютно бесчеловечно. И сейчас важно это, а не демагогия и попытки украинских властей переложить на других ответственность за элементарную неохоту искать выход из ситуации, - резко утвердил представитель МИДа.

Далее пресс-секретарь ведомства заметил, что в Умань, куда направляются поломники, уже прибыли группы верующих из других государств. И из-за того, что «некая вип-квота» на посещение святыни уже выбрана, по словам Глаза, именно эта группа дискриминируется.

- Мы настоятельно призываем украинские власти уважать фундаментальные права человека, права верующих, общепризнанные демократические нормы, следовать принципам гуманизма. Необходимо спуститься на землю и просто начать диалог с этими людьми, они не требуют ничего сверхъестественного - только уважения своих базовых прав. И этот вопрос мы будем держать на контроле, - заметил представитель белорусской дипломатии и добавил. - Это живые люди, и мы не можем бросить их на произвол судьбы у закрытой украинцами границы.

Напомним, ранее Наталья Эйсмонт заявляла, что по поручению Александра Лукашенко Беларусь готова предоставить за свой счет хасидам автобусы, чтобы отвезти их к святыни, а затем доставить обратно в аэропорты для возвращения на родину.

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