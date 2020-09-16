В Беларуси охотникам продлили сроки разрешений на ношение оружие и позволили охотиться 16-летним

В Беларуси изменяются некоторые правила для охоты и охотхозйств, и стоит задача развивать охотничий туризм. Фото: pixabay.com.

О том, что Александром Лукашенко 16 сентября был подписан указ, корректирующий в комплексе правовое регулирование в охоте, сообщила БелТА. Вносятся изменения как в правила охоты, так и в правила ведения охотхозяйств.

Например, в сфере предусмотрены следующие шаги к либерализации: упраздняется карточка учета нарушений охотника, а пользователям охотугодий разрешается исправить ошибки в разрешениях на добычу животных. Срок действия разрешения на ношение и хранения оружия продлят до 5 лет, а медсправку для этих целей также продлят на срок с 1 года до 5 лет. Еще президентским указом снижается минимальный возраст, разрешающий участие в безоружейной охотой: с 18 на 16 лет.

Уточнены сроки и способы охоты на некоторых животных, внедрены механизмы регулирования объемов по добыче так называемых ненормируемых видов: водоплавающих, полевой пернатой дичи, пушных зверей, и в том числе мигрирующих уток и гусей.

Однако для охотхозяйств указом внедряется и ряд обязанностей. Например, их обязывают информировать охотников о границе угодий, о стоимости и условиях реализации охотпутевок, особенностях организации охоты. Для развития охоттуризма при этом снимаются ограничения по обустройству в лесном массиве вольеров.

Также теперь станет обязательным, чтобы в штате охотпользователя был сотрудник со специальной профподготовкой в области охотхозяйства и с не менее чем 5-летним опытом.

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