Лукашенко о российском кредите в $1,5 млрд: Это было мое настояние

Лукашенко сказал, что сам попросил российскую сторону, чтобы Беларусь не возвращала миллиардный долг в этом году, и согласился перенаправить грузопоток с Прибалтики на Санкт-Петербург. Фото: пресс-служба президента РФ | ТАСС.

Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что говорили президенты Беларуси и России на встрече в Сочи 14 сентября. Основная часть президентского диалога прошла за закрытыми дверями и продлилась она более 4 часов, не было после этого и пресс-конференции с подробностями разговора. Однако в среду, 16 сентября, глава Беларуси сам раскрыл подробности беседы с лидером России.

Например, Александр Лукашенко пояснил тему нового кредита в 1,5 миллиарда долларов, который Россия выделит Беларуси, сообщила БелТА.

- Должен вам сказать, что это было мое настояние. И премьер, и министр финансов мне предложили выплатить этот кредит - в этом году мы миллиард должны были им (Прим.: России) по старому нашему долгу вернуть. При всех сложностях мы готовы были вернуть этот миллиард, - пояснил Лукашенко.

И тут же продолжил, говоря о новых кредитных средствах, которые российская сторона готова выделить для Беларуси.

- Так что это не новый кредит. Это было моей просьбой к руководству России. Мы этот миллиард в этом году вам не выплачиваем, оставляем у себя и переносим на будущий год. Процент там приемлемый, то есть это вопрос рефинансирования, - уточнил президент Беларуси.

Другие темы, которые звучали на сочинской встрече, тезисно сообщил Telegram-канал «Пул Первого». Так по информации канала в Сочи Лукашенко и Путин обсудили вопросы энергетики, региональное сотрудничество, в том числе Форум регионов для активизации общения между губернаторами России и Беларуси, военно-промышленный комплекс и оборонную сферу. В последнем пункте от Лукашенко прозвучало предложение «проводить учения несмотря на реакцию извне».

- Еще речь шла о доступе на рынки. Здесь Путин предложил Лукашенко активизировать холдинги и крупные предприятия, чтобы они встречались и торговали (Прим.: продукцией) между собой. Лукашенко это предложение российского президента поддержал, - добавили в «Пул Первого».

Также поднимался вопрос грузоперевозок, а именно: переориентации грузопотока с Прибалтики на Санкт-Петербург.

- Здесь Лукашенко сказал прямо: «Если предложите такие условия, которые мы имеем в Прибалтике - нам все равно», - заключили в «Пуле».

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Президент добавил, что ему доложили о том, что учения проходят хорошо (подробности).

Песков прокомментировал, на что пойдут кредитные $1,5 млрд для Беларуси.

И подчеркнул, что новый российский кредит это отнюдь не вмешательства России в дела Минска (подробности).