Госконтроль проанализировал обстановку с ценами в Беларуси: Ситуация стабильная

По наблюдению Госконтроля ситуация с ценами на потребрынке в Беларуси остается стабильной. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, что ситуация с ценами на потребрынке в сентябре в Беларуси остается стабильной, проинформировала БелТА со ссылкой на Елену Масурновскую, начальника управления контроля потребрынка, сферы услуг и за оборотом подакцизных товаров КГК. К такому выводу в Госконтроле пришли по результатам очередного еженедельного миноторинга цен на наиболее значимые продукты.

Так КГК и МАРТ с 3 по 10 сентября включительно был проанализирован порядок формирования стоимости товаров в 55 магазинах, работники Госконтроля промониторили 35 объектов - кое-где есть несоблюдения. Среди нарушений: превышение торговых надбавок, несоответствие ассортиментного перечня, неточная информация на маркировке товаров и так далее. Отдельное внимание обращалось на изменение цен.

- В Беларуси в августе по сравнению с июлем по ряду наименований продуктов цены снизились. Только на отдельные товары есть несущественное повышение цен, в некоторых случаях это связано с импортом, - пояснила представитель КГК.

Также по словам Елены Масурновской, и в первой декаде сентября в сравнении с августом ценовая ситуация существенно не изменилась.

- Где-то есть повышение цен на продукты питания, но оно не значительное. А где-то и, наоборот, наблюдается снижение, - резюмировала начальника управления контроля потребрынка и констатировала, что КГК продолжит контролировать ситуацию на потребительском рынке.

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