Минфин России о новом кредите для Беларуси: $1 млрд предоставим в 2020 году, а еще $500 млн - в 2021-ом

Чтобы Россия предоставила Беларуси кредит необходимы соответствующие законодательные поправки, они пока не приняты. Фото: Надежда БУТОВИЧ

На встрече в Сочи Путин пообещал Беларуси новый кредит в 1,5 миллиарда долларов. Позже Лукашенко пояснил, что на средствах он настоял сам и уточнил, что по факту: «Это не новый кредит, а вопрос рефинансирования». Мол, по его словам, Беларусь в этом году не выплачивает России миллиард долга с прошлых займов и оставляет его себе на определенных условиях.

Позже в сети появился официальный комментарий главы Минфина, он подробно рассказал, сколько и когда от России получит Беларусь, проинформировало ТАСС.

По словам Антона Силуанова, министра финансов РФ, российская сторона в 2020-ом году выдаст Беларуси 1 миллиард долларов, а уже в 2021-ом - еще 500 миллионов долларов США.

- В текущем году Беларуси мы хотим предоставить кредитных 500 миллионов долларов за счет Евразийского фонда стабилизации и развития (Прим.: ЕФСР, в котором председательствует Минфин России) плюс еще 500 миллионов за счет межгосударственного кредита. Оставшиеся 500 миллионов долларов - в 2021-ом году так же за счет межгоскредита, - уточнил Силуанов.

Кроме того, по словам главы российского финансового ведомства, условия предоставления кредита еще прорабатываются с белорусским Минфином. И уточнил, что стоимость заимствований будет чуть выше стоимости заимствований на рынке облигаций федерального займа (ОФЗ).

- Также мы намерены обратиться к коллегам с тем, чтобы Евразийским фондом стабилизации и развития было принято решение о небольшой программе поддержки Беларуси, - уточнил российский министр.

Резюмируя он заметил, что для того, чтобы Россия могла предоставить межгоскредит необходимы соответствующие законодательные поправки. В Бюджетном кодексе РФ они уже подготовлены, но работа по предоставлению займа для Беларуси начнется, когда они будут приняты.

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