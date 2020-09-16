«Я защищал Конституцию, государство и родину»: в Пинске за участие в протестном митинге судили 80-летнего экс-директора школы

Пинчанин Бурван в суде сказал, что ему непонятно почему его привлекли к ответственности, его признали виновным и вынесли предупреждение. Фото: media-polesye.by.

О том, что спустя месяц за участие в несанкционированном митинге в Пинске, судили 80-летнего горожанина, бывшего директора школы, рассказал местный ресурс media-polesye.by.

Протестная акция в райцентре проходила 16 августа. В тот день на площади Ленина в Пинске собрались несколько сотен горожан, на акции присутствовали и силовики. Пенсионер Григорий Бурван сам пришел на митинг, когда узнал, что люди вышли протестовать.

- Думаю, пойду и я, посмотрю на людей, себя покажу. Пошел, посмотрел, послушал что люди говорят. Нормальные люди, глаза нормальные, ни одного наркомана я там не увидел, много моих учеников, никто там никому ничего не «отстегивает». Люди выступают - плачут. Я послушал, что они говорят и тоже решил высказаться. Говорил о том, что происходит со мной и с теми, кто был на площади. Сошел с трибуны - ученики подходят, руку жмут, обнимают, аплодисменты... Вроде бы ничего существенного, просто мое мнение, но, значит, чем-то тронул душу людей, - рассказ как все было Григорий Семенович в суде.

Спустя какое-то время домой к пенсионеру пришел милиционер, был составлен протокол об административном правонарушении.

- Мне понятно, что написано в протоколе, - пояснил пожилой бывший директор и продолжил. - Но мне не ясно то, почему меня привлекают к ответственности. Я защищал Конституцию. Я защищал государство, родину. Я защищал ее от узурпации и насильственного удержания власти, что является тягчайшим преступлением…

Суд признал пинчанина виновным в участии несанкционированном массовом мероприятии, Григорию Бурвану вынесли предупреждение.

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