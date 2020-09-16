Лукашенко снял посла Беларуси в Латвии и лишил дипломатического ранга Латушко и Лещеню

Посла в Латвии Василия Марковича сняли с должности за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Фото: grani.lv.

О том, что ряд бывших представителей белорусской дипломатии были лишены своих дипломатических рангов, сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Соответствующие указы Александр Лукашенко подписал в среду, 16 сентября. Также в этот же день был подписан указ о б освобождении от должности Чрезвычайного и полномочного посла Беларуси в Латвии Василия Марковича.

- Латушко, Лещеня, а вместе с ними и Маркович - лишены дипломатических рангов, - уточнили в службе «Пул Первого».

Основанием для такого президентского указа стали, по информации «Пула», ненадлежащие действия. Так Латушко и Лещеню лишил дипранга за «совершение поступков, порочащих государственную (дипломатическую) службу», а Марковича – «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей».

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