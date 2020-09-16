Не пройдут ни хасиды, ни фуры: Украина полностью закрыла пункт пропуска, у которого стоят больше 1000 еврейских паломников

Украина полностью закрыла пункт пропуска, у которого стоят больше 1000 еврейских паломников Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Вечером 16 сентября появилась официальная информация о том, что Украина решила полностью закрыть международный пункт пропуска «Новые Ярыловичи» на границе с Беларусью. Напомним, там разрешения на въезд в страну ждут больше тысячи паломников-хасидов - евреев из Израиля, США, Великобритании и других стран. Они направляются в украинский город Умань на могилу праведника, чтобы отметить там свой Новый год (Рош ха-Шана), который начнется вечером 18 сентября по Григорианскому календарю >

Однако границы Украины закрыты из-за мер против распространения коронавируса. Паломники находятся в нейтральной зоне, они прошли белорусский пункт пропуска «Новая Гута», поскольку границы Беларуси открыты на въезд и выезд. Хасиды не уезжают в надежде, что Украина разрешит им въехать в страну. Опеку над ними взяла белорусская сторона, развернув полевой лагерь и обеспечив ночлегом и питанием >

Однако вечером 16 сентября стало известно, что Кабмин Украины не только не разрешил еврейским паломникам пройти границу, но и полностью закрыл пункт пропуска «Новые Ярыловичи». Это значит, что остановлено все транспортное сообщение на участке Гомель-Чернигов. В том числе - для фур, рассказали «КП» в Гомельской пограничной группе.

Пункт пропуска «Новые Ярыловичи» будет закрыт до 27 сентября. Пограничники просят учитывать эту информацию при планировании маршрута. Выехать в Украину из Гомельской области можно через пункты пропуска «Веселовка», «Комарин», «Александровка» и «Новая Рудня».

Накануне хасиды блокировали движение фур через границу Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Пока неизвестно, как информацию о закрытии украинского пункта пропуска воспримут паломники. Возможно, они решат переместиться на другой пункт пропуска, а если Украина их все же не впустит, вернутся в Гомель и будут праздновать Рош ха-Шану там.

Напомним, ранее белорусский МИД резко обратился к властям Украины: «Хватит заниматься забалтыванием проблемы»