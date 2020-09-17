В Гомеле судили глухонемого за то, что «выкрикивал лозунги» на протестах Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Суд Железнодорожного района Гомеля 16 сентября рассматривал административное дело в отношении 23-летнего Александра. Парень - инвалид с детства, он практически не говорит и не слышит, плохо видит. Однако, по версии милиции, он «активно участвовал в несанкционированном митинге, размахивал руками, громко выкрикивал лозунги».

Об этом «КП» рассказала мать Александра после суда. По ее словам, именно так было сказано в материалах дела. Однако сына оправдали за недоказанностью вины. Молодого человека задержали силовики еще 12 августа после акции протеста. Мать утверждает, что Александр не участвовал в митинге.

- Он возвращался с работы, делал пересадку в центре города и на остановке ждал автобуса. Когда Саша уже входил в салон, в этот момент подъехал автозак, сына вытащили из автобуса и затянули в автозак. Саша показывал на слуховой аппарат, пытался объяснить, что не слышит, но на это не обращали внимания. Наоборот, его начали бить - по ногам, по голове. Отвезли в Железнодорожный РОВД, где заставили лежать долгое время лицом в пол, там тоже пинали, когда он пытался перевернуться, - рассказывает женщина. - Была ссадина на лбу, синяки на спине, на ногах.

В тот вечер, когда телефон сына стал недоступен, мама обзвонила все РОВД и в итоге с трудом нашла Александра. Она приехала в райотдел, долго объясняла, что сын практически глухонемой, просила его отпустить.

В итоге парня освободили, тем не менее успели составить протокол - допрашивали его без сурдопереводчика, отмечает гомельчанка. Суд состоялся лишь сейчас - более чем через месяц.

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