«Откажитесь от минского шабаша… Белорусский народ вам будет признателен». Инстаграм Баскова атакован белорусами

Комментарии под последним сообщением певец закрыл. Но это не остановило пользователей Фото: Архив "КП"

В Инстаграме на страничке Николая Баскова под публикациями начало появляться большое количество комментариев белорусских пользователей. Они просят и призывают отменить концерт, который должен состояться 17 сентября в Минске.

Комментарии под последним сообщением певец закрыл. Пользователи писали ему под совместной фотографией с Ани Лорак. Но это не остановило их. Призывы отменить выступление в Минске начали появляться под другими фото Баскова.

«Уважаемый Николай! Обращается к вам простая белорусская женщина. Будьте человеком! Отмените ваше выступление в "Минск-Арене" 17 сентября 2020 года», - написала пользователь под одним из постов.

Также она сказала, что в «свободной» Беларуси его концерт соберет аншлаг, и призвала «не развлекать преступников».

«Минимум пятеро убитых, сотни переживших пытки, тысячи морально покалеченных. И вы собираетесь петь для тех, кто это учинил? Позор!» - прокомментировал еще один пользователь.

«Откажитесь от минского шабаша… Белорусский народ вам будет признателен», - гласит очередное обращение к артисту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Купаловский всегда будет Купаловским, неважно - на сцене или без нее». Актеры - о 100-летии театра

Купаловцы вспоминают любимый театр, а руководство комментирует нынешнюю ситуацию с театром (подробности).