«Особенно касается России». Помпео призвал все страны уважать суверенитет Беларуси

Также госсекретарь обратился с призывом к белорусским властям освободить гражданина США Виталия Шклярова. Фото: REUTERS
16 сентября на брифинге в Вашингтоне госсекретарь США Майк Помпео обратился ко всем странам с призывом проявить уважение к суверенитету Беларуси. Отдельным пунктом он выделил Россию. Это он заявил по итогам встречи с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом.
«Мы также обсудили необходимость для всех стран, особенно России, уважать суверенитет Беларуси. Протесты белорусов против сфальсифицированных результатов выборов по-настоящему нас впечатляют. Насилие против демонстрантов должно прекратиться», - сказал Помпео.
Также госсекретарь обратился с призывом к белорусским властям освободить гражданина США Виталия Шклярова.
Помпео отметил, что сейчас США и европейские партнеры работают над санкциями в отношении белорусского режима.
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